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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.04.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

MSÜ sınav sonuçları ve TYT taban puanı ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yorumları

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MSÜ sınav sonuçları ve TYT taban puanı ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yorumları

Sınavın sona ermesiyle birlikte MSÜ sınav sonuçları ve AYT-TYT taban puanları merak konusu oldu. Tercih yapacakları harp okulunda eğitim görebilmek için MSÜ'nün talep ettiği TYT ya da AYT puanlarından birisine sahip olmak zorunda olacak olan öğrenciler, MSÜ sınav sonuçları ile birlikte TYT-AYT taban puanlarını da sorgulamaya başladı. İşte, sınavın tamamlanmasının ardından öğrencilerin sosyal medyada gerçekleştirdi MSÜ sınav yorumları ve merak edilen tüm detaylar

MSÜ sınav sonuçları için adayların araştırması başladı. Milli Savunma Üniversitesi'nin ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirdiği sınavdan geçerli bir not almalarının ardından mülakat aşamalarına katılım gösterecek olan adaylar, ÖSYM'nin MSÜ sınav sonuçları açıklamasını ne zaman yapacağını sorgulamaya başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin başvurusunu aldığı ve sınav sürecini gerçekleştirdiği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları, takvimde bir değişiklik olmaması halinde 26 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecek:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacak.

MSÜ sınav sonuçları ve TYT taban puanı ne zaman açıklanacak MSÜ sınav yorumları

 

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacak. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklar. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacak. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacak. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklar.

MSÜ YORUMLARI

@sezerkizi
Msü sosyal soruları ayt sosyalle falan karıştı herhalde neydi onlar öyle #msü2019

@IlaydaGovdeli
Msü amerikanın ırağa girişi gibiydi :/

@argagul
Geçen yıl msü kolaydı tyt zordu bu sene msü zor olduğuna göre tyt kolay olacak diye kendimi kandırıyorum hadi hayırlısı

@mikbaloztekin
Msü zor diyen kördür.

@osmshn61
Msü yok ettin yok #msü2019

@erengullu77
#msü2019 böyle ise 15 Haziran'da çıkacak TYT sorularını düşünemiyorum inşallah zor sorma hakkınızı msü de kullanmışsınızdır. #YKS2019 #TYT2019

@fenerlibidost
Türkçedeki bilgilendirici paragrafların sayesinde Diskalkuli hastalığımın olduğunu öğrendim teşekkürler ÖSYM #MSÜ

@Hz_miikail
msü sinavindan ciktim diskalkuli oldugumu ogrendim

@wx_sumeyye
Msü de anladığım tek şey diskalkuli olmam.#msü2019

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI YERLEŞTİRME PUAN TÜRÜ

Milli Savunma Üniversitesi'nin harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarında eğitim almak isteyen adaylar, tercih yapacağı alanda aşağıdaki YKS sınavından alacakları TYT ve AYT puanlarına sahip olmak zorunda olacak. 

KHO 2019 YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Sınav Puanı
DHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı
HHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı
Asb.MYO 2019-YKS TYT Sınav Puanı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu dahil)

Harp Okulları için 2019 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

TABAN PUANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

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