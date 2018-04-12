MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları açıklandı - ÖSYM sonuç sorgulama

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde (MSÜ) eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 18 Mart 2018 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) sonuçları açıklandı. MSÜ 2018 sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar merakla sınav sonuçlarını nasıl ve nereden öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilir? MSÜ 2018 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

MSÜ 2018 SINAV SONUÇLARI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) geçtiğimiz 18 Mart'ta tamamlanmasının ardından, sınava ait cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı bugün ise sınav sonuçları adayları erişimine açıldı. Adaylar yaklaşık 3 haftalık beklemenin ardından sonuçlarını öğrenebilecek.

Adaylar bireysel sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sorgulayabilir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının öğrenci alım faaliyetlerine yönelik düzenlenen sınav bu yıl ilk kez organize edilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışma hayali kuran çok sayıda kişi sınava başvuru yapmıştır.

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacak. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile ÖSYM'nin üniversite öğrencileri için yapacağı sınav puanları dikkate alınarak aday değerlendirme puanı tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler yetkili kurumlar tarafından belirlenecek.

ÖSYM MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİNİN BAŞVURDUĞUNU AÇIKLADI

Toplam 300 bin 856 kişinin başvuruda bulunduğu Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren aday sayısı, ÖSYM verilerine 293 bin 432 olarak yansıdı. Sınava girmeyen adayların sayısı 7 bin 424 olarak açıklanırken, 183 kişinin sınavı geçersiz sayıldı.

ÖSYM, sınavla ilgili ortalama ve standart sapma verilerini açıkladı;

Türkçe'de 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 15,101 olurken, standart sapması 9,043;

Sosyal Bilimler'de 25 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 4,853, standart sapması 3,713;

Temel Matematik'te 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 8,169, standart sapması 9,223;

Fen Bilimleri'nde 20 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 3,012, standart sapması 4,284;

MSÜ 2018 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 MSÜ sınav sonuçlarının belli olmasının ardından, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı da açıklığa kavuştu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek.

İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

Adayların, Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmi bir) yaşında (1997 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Ayrıca, Harp Okulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları, 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-A bölümünde gösterilmiştir.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık kriterlerine göre nihai kararı verecektir.

MSÜ 2018 SORU VE CEVAPLARI

MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınav kitapçıkları adayların incelemesi amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bir süre önce erişime açıldı. ÖSYM ayrıca soruların yüzde 10’luk bölümünü de internet sitesi üzerinden açıkladı.

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