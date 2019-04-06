MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı saat kaçta? ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım devam ediyor. 2019 yılından gerçekleştirilecek yeni sınav ile Milli Savunma Üniversitesi’ne katılacak olan adaylar belirlenmiş olacak. Peki, MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı saat kaçta?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yürüttüğü MSÜ yarın gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.
SAAT UYARISI GELDİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 7 Nisan Pazar yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 7 Nisan Pazar düzenlenecek 2019-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
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