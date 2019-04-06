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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriMSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı saat kaçta? ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı
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06.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı saat kaçta? ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı

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MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı saat kaçta? ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım devam ediyor. 2019 yılından gerçekleştirilecek yeni sınav ile Milli Savunma Üniversitesi’ne katılacak olan adaylar belirlenmiş olacak. Peki, MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı saat kaçta?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yürüttüğü MSÜ yarın gerçekleşecek.  Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

SAAT UYARISI GELDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 7 Nisan Pazar yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 7 Nisan Pazar düzenlenecek 2019-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

 

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