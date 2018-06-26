MSÜ ikinci seçim aşaması ne zaman yapılacak? MSÜ 2018 öğrenci alımı

Merakla beklenen MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz günlerde gecikmeli olarak açıklanmasının ardından, MSÜ 2018 İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak. İşte, MSÜ ikinci seçim aşamaları hakkında merak edilen detaylar...

MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSÜ İkinci seçim aşamaları, MSB Millî Savunma Üniversitesi 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI (BAKANLIKLAR/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NASIL YAPILACAK?

1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okulu adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2'nci gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

Seçim aşaması faaliyetlerine katılacak erkek adaylar 01 Temmuz-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu Hacı Bayram-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdundan istifade edebileceklerdir.

Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır. Adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

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İKİNCİ AŞAMA İÇİN GETİRİLECEK BELGELER

MSÜ adayların, seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okumasını ve çağrının yapıldığı tarihin mutlaka bir kez daha kontrol edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Adayların sınavlara gelirken getirmesi gereken belgeler ise şunlar;

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

MSÜ-2018 Sınav Sonuç Belgesi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Form doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 3 adet çıktı alınarak getirilecektir.)

Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

Tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

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Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.