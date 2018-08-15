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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.08.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

MSÜ Harp Okulları yerleştirme sonuçları açıklandı | 2018 MSÜ yerleştirme sonuçları

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MSÜ Harp Okulları yerleştirme sonuçları açıklandı | 2018 MSÜ yerleştirme sonuçları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ikinci seçim aşaması işlemlerinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen yerleştirme sonuçları açıklandı. MSÜ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, aday yerleştirme işlemleri ve kesin kayıt tarihlerine yönelik detaylar açıklandı. Peki, MSÜ yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

MSÜ bünyesinde eğitim aldıktan sonra TSK'da çalışma hayali kuran vatandaşların beklediği MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında MSÜ İkinci seçim aşamaları tamamlanmış ve adaylar beklemeye başlamıştı. İşte, MSÜ Harp Okulları yerleştirme sonuçları ve bundan sonraki sürece dair detaylar...

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde yapılan ve sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden tamamlamış ve bu aşamayı geçen adaylar 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında ikinci seçim aşamasına katılmıştı. Yapılan değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamaları da tamamlanmıştı. Aylardır heyecanla sürecin tamamlanmasını bekleyenler için haber geldi. MSÜ Harp Okulları yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte, konuya dair detaylar...

YERLEŞTİRME SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ yerleştirme sonuçlarına yönelik kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:

Değerli Adaylarımız;

1 - MSÜ Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" MSÜ Rektörlüğü koordinesinde ilgili Okul K.lıkları tarafından;

a. Asil listelerdeki adayların kayıt işlemleri 15-17 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde (08.00-17.00),

b. Yedek listelerdeki adayların kayıt işlemleri 27 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde yapılacaktır.

2- Belirtilen tarihte kesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir.

3- Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları için YEDEK olarak sıralamaya giren adaylar için;

27 Ağustos 2017 tarihinden itibaren asil listede bulunan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerlerine Yedek Liste birinci adaydan başlayarak sırası gelen adaylar telefon ile çağrılacaktır. Sıranın size gelmesi durumunda, başvuru esnasında beyan etmiş olduğunuz telefonlara çağrı yapılacağından, aranıldığında bu telefonlarda bulunmanız gerekmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olacaktır. Size yapılan tebligattan sonra 2 iş günü içerisinde kesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir. İletişim bilgilerinizde meydana gelen değişiklikleri aşağıda belirtilen iletişim numaralarını arayarak güncellemeniz gerekmektedir.

KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL

Kara Harp Okulu (KHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız

Deniz Harp Okulu (DHO) ve Sahil Güvenlik Harp Okulu (SGHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız

 Hava Harp Okulu (HHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

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