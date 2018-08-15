MSÜ Harp Okulları yerleştirme sonuçları açıklandı | 2018 MSÜ yerleştirme sonuçları
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ikinci seçim aşaması işlemlerinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen yerleştirme sonuçları açıklandı. MSÜ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, aday yerleştirme işlemleri ve kesin kayıt tarihlerine yönelik detaylar açıklandı. Peki, MSÜ yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
MSÜ bünyesinde eğitim aldıktan sonra TSK'da çalışma hayali kuran vatandaşların beklediği MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında MSÜ İkinci seçim aşamaları tamamlanmış ve adaylar beklemeye başlamıştı. İşte, MSÜ Harp Okulları yerleştirme sonuçları ve bundan sonraki sürece dair detaylar...
MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde yapılan ve sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden tamamlamış ve bu aşamayı geçen adaylar 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında ikinci seçim aşamasına katılmıştı. Yapılan değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamaları da tamamlanmıştı. Aylardır heyecanla sürecin tamamlanmasını bekleyenler için haber geldi. MSÜ Harp Okulları yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte, konuya dair detaylar...
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MSÜ yerleştirme sonuçlarına yönelik kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:
Değerli Adaylarımız;
1 - MSÜ Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" MSÜ Rektörlüğü koordinesinde ilgili Okul K.lıkları tarafından;
a. Asil listelerdeki adayların kayıt işlemleri 15-17 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde (08.00-17.00),
b. Yedek listelerdeki adayların kayıt işlemleri 27 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde yapılacaktır.
2- Belirtilen tarihte kesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir.
3- Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları için YEDEK olarak sıralamaya giren adaylar için;
27 Ağustos 2017 tarihinden itibaren asil listede bulunan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerlerine Yedek Liste birinci adaydan başlayarak sırası gelen adaylar telefon ile çağrılacaktır. Sıranın size gelmesi durumunda, başvuru esnasında beyan etmiş olduğunuz telefonlara çağrı yapılacağından, aranıldığında bu telefonlarda bulunmanız gerekmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olacaktır. Size yapılan tebligattan sonra 2 iş günü içerisinde kesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir. İletişim bilgilerinizde meydana gelen değişiklikleri aşağıda belirtilen iletişim numaralarını arayarak güncellemeniz gerekmektedir.
KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL
Kara Harp Okulu (KHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız
Deniz Harp Okulu (DHO) ve Sahil Güvenlik Harp Okulu (SGHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız
Hava Harp Okulu (HHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.
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