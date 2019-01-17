MSÜ başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor | Başvuru ücreti ne kadar?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) başvuruları için bekleyiş 16 Ocak tarihinde sona erdi. ÖSYM, resmi web ve Twitter sayfası üzerinden MSÜ başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Başvuru sürecinin doğru bir şekilde tamamlanması için kılavuz paylaşıldı. Peki, MSÜ sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, tüm detaylar.
2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan’da 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ), gerçekleşecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Sınava başvurular, 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Ancak MSÜ başvurusu için aday bilgilerinin AİS’e (Aday İşlemleri Sistemi) girilmiş olması yeterli değil. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
SINAV ÜCRETİ : 96,00 TL
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 10,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 7 Mart 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 144,00 TL
SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI
Adaylar belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri 28 Şubat 2019 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar içinmesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında 2019-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvurugününde (7 Mart 2019 tarihinde) 2019-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (7 Mart 2019 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.
Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamayacağından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
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