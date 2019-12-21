MSÜ 2020 sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvuru tarihini sorguluyor. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...

29 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınacak. 2020 MSÜ sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.