MSÜ 2018 tercihleri yarın başlıyor | Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2018-MSÜ) sonuçlarını açıklamasının ardından adayları şimdi de, MSÜ tercih işlemleri heyecanı sardı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde (MSÜ) eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla yapılan, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. MSÜ tercih işlemleri ise yarın itibariyle başlıyor. İşte, MSÜ tercih işlemleri hakkında merak edilen detaylar...

2018 MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde icra edilen ve sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan tüm adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden yapabilecek.

Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edilecek. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ SEÇİM AŞAMALARI

İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

Adayların, Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmi bir) yaşında (1997 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Ayrıca, Harp Okulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları, 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-A bölümünde gösterilmiştir.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık kriterlerine göre nihai kararı verecektir.