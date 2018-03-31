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    MSG'nin yeni başkanı Candan Erçetin

    Dinçer GÖKÇE
    31.03.2018 - 20:18 | Son Güncelleme:

    Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda yeni başkan sanatçı Candan Erçetin oldu. Erçetin mevcut başkan Garo Mafyan'a karşı 98 oy farkla seçimi kazandı.

    MSG'nin 10. Genel Kurulu yüzlerce üyenin katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Seçimli genel kurul gergin bir atmosferde geçti. Sanatçı Sezen Aksu ve Çelik'in de konuşma yaptığı genel kurulda tansiyon yer yer yükseldi.

    Genel kurulda yapılan oylamada çıkan sonuçlara göre sanatçı Candan Erçetin, MSG'nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan'a karşı seçimi kazandı. Sanatçı Erçetin 429 oy, Garo Mafyan ise 331 oy aldı.

    Candan Erçetin'in yönetim kurulu listesinde Mustafa Sandal, Ozan Doğulu gibi isimler de yer aldı.

    Candan Erçetin'in listesi;

    MSGnin yeni başkanı Candan Erçetin

     

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