MSG nedir? Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği ne demek?

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), son günlerin merak edilen konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile kurulan MSG, kendisine üye olan eser sahiplerinin (besteci, söz yazarı, yayımcı, aranjör) eserleri için müzik kullanıcılarına kullanım izni ve lisansı veren, mali haklarını toplayan ve toplanan telifleri üyesi eser sahiplerine dağıtan bir meslek birliğidir.

2 Ağustos 1999'da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi kuruluşu onaylanan MSG, çoğaltma (mekanik) ve temsil/yayın (performing) alanında üyesi bulunan eser sahiplerinin haklarını korumakta ve kullanımlardan doğan teliflerini toplamaktadır. Bir müzik eserinin canlı yorumu, CD/kaset olarak çoğaltılması, radyo- TV- video yoluyla yayımlanması ya da dijital alanda kullanılması söz konusu olduğunda kullanıcıların MSG lisansı almaları yasa yoluyla zorunlu kılınmıştır (5846 Sayılı F.S.E.K. Kanunu). MSG lisansı, müzik eseri kullanıcılarına Türkiye ve dünyanın her yerinden milyonlarca müziği yasal olarak kullanabilme olanağını sağlar.

Dünyanın hemen her ülkesinde MSG benzeri meslek birlikleri uzun yıllardır varlıklarını sürdürmektedirler. Bu meslek birlikleri kendi aralarında konfederasyonlar kurarak güçlerini daha da pekiştirmişlerdir. MSG diğer birliklerle imzaladığı sözleşmeler vasıtasıyla; üyesi eser sahiplerinin haklarını (reklam cingıllarından senfonilere, pop ve rock'tan caz ve folk müziğine kadar çok sayıdaki müzik eserlerini) tüm dünyada korumaya alırken, yabancı eserlerin Türkiye haklarını da büyük ölçüde temsil etmektedir.

MSG yönetimi ve politikası, 2 yılda bir seçimle işbaşına gelen 1 başkan ve 1 başkan yardımcısının da dahil olduğu 9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri MSG'de profesyonel görev alamazlar. Ayrıca yönetim kurulu toplantılarına MSG profesyonel yöneticileri de katılır.