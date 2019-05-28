MSB’den son dakika Pençe harekatı açıklaması!
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasının devamında ise Hakurk dışında Zap ve Kandil bölgelerine de hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Pençe Operasyon Planı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde de PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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