MSB’den son dakika açıklaması: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere 11 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
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