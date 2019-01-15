MSB’den madalya kıstası
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hicaz-Yemen Cephesi’nde şehit düşen dedesi adına şehitlik madalyası talep eden Seyfi Mıstaçoğlu’na olumsuz yanıt verdi.
Kastamonu’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan Mıstaçoğlu, dedesinin Hicaz-Yemen Cephesi’nde şehit düştüğünü belirterek, torunu olarak adına şehitlik madalyası verilmesini talep etti. Komisyon, konuyu MSB’ye sordu. MSB’nin yanıtında şunlar kaydedildi:
1919-1922 TARİHLERİ ARASI
“Mıstaçoğlu dilekçesinde, Yemen’de savaşa katılan ve askerlik görevi esnasında şehit olduğu beyan edilen dedesi İsmail oğlu Mustafa’dan dolayı şehitlik madalyası verilmesini talep etmektedir. 66 sayılı İstiklâl Madalyası Kanunu gereği; 15 Mayıs 1335 (1919) ile 09 Eylül 1338 (1922) tarihleri arasında Kurtuluş Savaşı’nda görev yaptığı arşiv kayıtlarından tespit edilenlerin sıralı mirasçılarına İstiklâl Madalyası verilmektedir. Çanakkale Savaşı’na katılanların mirasçılarına yasal düzenleme mevcut olmadığından, İstiklâl Madalyası’nda olduğu gibi tek tek madalya ve berat verilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak 16 Şubat 1994 tarihli ve 3972 sayılı Çanakkale Şehrine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun ile tarihimize ‘Çanakkale Geçilmez’ yazdıran ecdadımızın manevi şahsiyetlerine bir şükran nişanı olarak bir altın madalya Çanakkale şehrine verilmiştir. Hicaz-Yemen Cephesi’nde (10 Kasım 1914-Haziran 1916) savaşa katılanlara İstiklâl ve Çanakkale Şeref Madalyası verilmesi mümkün olamamaktadır.”
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