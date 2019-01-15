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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

MSB’den madalya kıstası

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MSB’den madalya kıstası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hicaz-Yemen Cephesi’nde şehit düşen dedesi adına şehitlik madalyası talep eden Seyfi Mıstaçoğlu’na olumsuz yanıt verdi.

Kastamonu’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan Mıstaçoğlu, dedesinin Hicaz-Yemen Cephesi’nde şehit düştüğünü belirterek, torunu olarak adına şehitlik madalyası verilmesini talep etti. Komisyon, konuyu MSB’ye sordu. MSB’nin yanıtında şunlar kaydedildi:

1919-1922 TARİHLERİ ARASI

“Mıstaçoğlu dilekçesinde, Yemen’de savaşa katılan ve askerlik görevi esnasında şehit olduğu beyan edilen dedesi İsmail oğlu Mustafa’dan dolayı şehitlik madalyası verilmesini talep etmektedir. 66 sayılı İstiklâl Madalyası Kanunu gereği; 15 Mayıs 1335 (1919) ile 09 Eylül 1338 (1922) tarihleri arasında Kurtuluş Savaşı’nda görev yaptığı arşiv kayıtlarından tespit edilenlerin sıralı mirasçılarına İstiklâl Madalyası verilmektedir. Çanakkale Savaşı’na katılanların mirasçılarına yasal düzenleme mevcut olmadığından, İstiklâl Madalyası’nda olduğu gibi tek tek madalya ve berat verilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak 16 Şubat 1994 tarihli ve 3972 sayılı Çanakkale Şehrine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun ile tarihimize ‘Çanakkale Geçilmez’ yazdıran ecdadımızın manevi şahsiyetlerine bir şükran nişanı olarak bir altın madalya Çanakkale şehrine verilmiştir. Hicaz-Yemen Cephesi’nde (10 Kasım 1914-Haziran 1916) savaşa katılanlara İstiklâl ve Çanakkale Şeref Madalyası verilmesi mümkün olamamaktadır.”

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