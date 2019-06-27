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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
27.06.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

BAKAN AKAR MESAJ YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kara Kuvvetlerimiz; kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletimizin huzur ve refahı için yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde omuz omuza çalışarak bugüne kadar büyük başarılar elde etmiştir. Bu başarıların elde edilmesinde kendisini mesleğine adamış, üstlendiği vazifeleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde yerine getiren kahraman ve fedakâr Kara Kuvvetleri personelinin payı büyüktür. Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personelini bu başarılarından dolayı yürekten kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum. Kara Kuvvetlerimiz; vatanımızın her köşesinde hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele görevlerinin yanı sıra yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarımızdan aldığı ilhamla sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinde de önemli görevler üstlenmekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. 'Ordu millet' anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Kara Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir."  

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