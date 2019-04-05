MSB’den İmamoğlu açıklaması: Slogan atılması rahatsızlık yarattı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri dün gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Açıklamada ön plana çıkan ise Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde önde olan Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretine ilişkindi.
Ziyarete ilişkin bilgi veren yetkililer, şunları söyledi: “Ziyaret sırasında rahatsızlık yaratan esas unsur, taşkınlık yapılması ve slogan atılmasıyla ilgili. Anıtkabir’deki bütün törenler yönergeye uygun yapılmalı. Bunlar da Anıtkabir’in saygınlığına gölge düşürülmemesini sağlayacak tedbirler. Aykırı hareketler mekânın insicamını ve törenin de insicamını bozuyor.” CHP’li Ekrem İmamoğlu, salı günkü ziyaretinde Anıtkabir Özel Defteri’ni “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imzalamış, bunun üzerine AK Parti’nin tepkisini çekmişti.