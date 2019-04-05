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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
05.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

MSB’den İmamoğlu açıklaması: Slogan atılması rahatsızlık yarattı

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MSB’den İmamoğlu açıklaması: Slogan atılması rahatsızlık yarattı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri dün gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Açıklamada ön plana çıkan ise Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde önde olan Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretine ilişkindi.

Ziyarete ilişkin bilgi veren yetkililer, şunları söyledi: “Ziyaret sırasında rahatsızlık yaratan esas unsur, taşkınlık yapılması ve slogan atılmasıyla ilgili. Anıtkabir’deki bütün törenler yönergeye uygun yapılmalı. Bunlar da Anıtkabir’in saygınlığına gölge düşürülmemesini sağlayacak tedbirler. Aykırı hareketler mekânın insicamını ve törenin de insicamını bozuyor.” CHP’li Ekrem İmamoğlu, salı günkü ziyaretinde Anıtkabir Özel Defteri’ni “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imzalamış, bunun üzerine AK Parti’nin tepkisini çekmişti.

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