MSB'den çok önemli duyuru: Dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir
Milli Savunma Bakanlığı, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada "Siviller, tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri, müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterilmekte." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır." denildi.
MSB: SAAT 14:00'TEN İTİBAREN BİLGİLENDİRME YAPILDI
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren bilgilendirildiğini açıkladı.
'HAREKAT, MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ÇERÇEVESİNDE’
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Harekatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile başladığı kaydedilerek şöyle denildi:
"Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGKnin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51inci maddesinde yer alan ’Meşru Müdafaa Hakkı’ çerçevesinde, Suriyenin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda olduğu gibi, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil-masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."
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