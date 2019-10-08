MSB'den bir açıklama daha: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır" paylaşımında bulundu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD-YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır."
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