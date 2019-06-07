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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MSB’den Akit’teki hakarete suç duyurusu

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MSB’den Akit’teki hakarete suç duyurusu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Akit TV’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan generallere yönelik sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bir TV kanalında TSK’da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili hazırlıkların tamamlanmasına müteakip suç duyurusunda bulunulacak” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuşması da yayınlandı.

Akar şunları kaydetti:

AKAR: KİMSENİN HADDİ DEĞİL

“Bu mücadelede biz birlikteyiz. Burada general, amiral, subay, astsubay, uzman, erbaş, er, sivil, asker ayrımı yok. TSK bir bütün. TSK muazzafıyla, emeklisiyle, şehit aileleriyle, gazilerimizle, korucularımızla bir bütün. Diğer güvenlik kuvvetleriyle omuz omuza ülkemizi ve milletimiz bu beladan kurtarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu birlikteliğimiz bu beraberliğimize bazıları yalan yanlış konuşmalarla zarar veriyorlar. Biz bunları şiddetle kınadık, kınamaya devam ediyoruz. TSK’ya, hele hele komuta yapısına, generallerine, albaylarına, yarbaylarına, astsubaylarına dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bu şekilde konuşanlar, bilerek bilmeyerek bu işi yapanlar yargı önünde bunların hesabını verecekler. Bu konuda TSK olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak yapılması gereken neyse hukuk çerçevesinde her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunun hesabını verecekler arkadaşlar. Yasal haklarımızı koruyacağız, takip edeceğiz, sonuna kadar kullanacağız. Bu şekilde başlatılan yasal sürecin de devam ettiğini herkesin bilmesini istiyorum. Kimsenin haddi değil. Burada iki eli kanda olan komutanlarımızın, komuta heyetinin, gece gündüz demeden, dağ tepe demeden, bu faaliyetleri takip eden, planlayan generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecekler.” 

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