MSB'den açıklama: 29 Ekim'de yakalanan 18 Rejim unsuru Rusya ile koordineli teslim edildi
MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle