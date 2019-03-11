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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
11.03.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

MSB Uzman erbaş başvuru sonuçları ve mülakat aşaması için önemli bilgiler

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MSB Uzman erbaş başvuru sonuçları ve mülakat aşaması için önemli bilgiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uzman erbaş alımı başvuru süreci için açıklama yaptı. Kara Kuvvetleri bünyesine yapılacak olan uzman erbaş alımı başvurusu için mülakat sürecini duyuran MSB bu sürecin aynı gün içerisinde tamamlanacağını, yani 1 gün süreceğini açıkladı. İşte, Milli Savunma Bakanlığının Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yapacağı uzman erbaş başvuru süreci hakkında bazı bilgiler

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, uzman erbaş alımı için 05 Mart 2019 tarihinde başlayan Seçim Aşaması Faaliyetlerinde başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların gruplar halinde çağrılması planlandı. 

Buna göre; 

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)'da hazır bulunacaklardır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;
Yazılı Sınav 
Kayıt Kabul
Fiziki Değerlendirme
Fiziki Yeterlilik Testi
Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır. 

Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir. 

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. 

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara kumanya ve su ikramında bulunulacaktır.

BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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