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    MSB uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 18:28 | Son Güncelleme:

    MSB uzman erbaş alımı sınavlarının ne zaman yapılacağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katılacak olan adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıp sorgulanmaya devam ediyor. MSB uzman erbaş alımı için başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı ve adaylar seçim aşamalarını merak etmeye başlamışlardı. Peki, MSB uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak?

    2018 MSB uzman erbaş alımı sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar, uzman erbaş alımı için sınavlara hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. MSB uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak?

    UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAV TARİHLERİ

    Uzman Onbaşı sınavları 02 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihlerinde, Uzman Çavuş sınavları ise 14 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda hazır bulunacaklardır.

    BAŞVURU SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MSB UZMAN ERBAŞ SEÇİM AŞAMASI

    Bakanlığın açıklamasına göre seçim aşaması şöyle olacaktır; Yazılı sınav, Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamaları. Ayrıca "Fiziki Yeterlilik Testi" için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri de adaylardan istendi. Bakanlık yaptığı duyuruda seçim aşamalarının 1 gün süreceğini de vurguladı.

    Adaylardan gelirken, başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getirmeleri ve belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri duyuruda önemle belirtildi.

    UZMAN ERBAŞ SINAV AŞAMALARI NELER?

    Sınav aşamaları aşağıda belirtilmiş olup, sınavlara başvuru şartlarını taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar katılacaktır.

    Yazılı sınav

    Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri

    Fiziki değerlendirme

    Fiziki yeterlilik testi

    Mülakat

    Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri

    Etiketler: 2018 MSB sınavları , uzman erbaş alımı sınav aşaması , SeoHaber , NoMobil , gündem
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