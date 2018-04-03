MSB uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları açıklandı

2018 MSB uzman erbaş alımı sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar, uzman erbaş alımı için sınavlara hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. MSB uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak?

UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAV TARİHLERİ

Uzman Onbaşı sınavları 02 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihlerinde, Uzman Çavuş sınavları ise 14 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda hazır bulunacaklardır.

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MSB UZMAN ERBAŞ SEÇİM AŞAMASI

Bakanlığın açıklamasına göre seçim aşaması şöyle olacaktır; Yazılı sınav, Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamaları. Ayrıca "Fiziki Yeterlilik Testi" için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri de adaylardan istendi. Bakanlık yaptığı duyuruda seçim aşamalarının 1 gün süreceğini de vurguladı.

Adaylardan gelirken, başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getirmeleri ve belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri duyuruda önemle belirtildi.

UZMAN ERBAŞ SINAV AŞAMALARI NELER?

Sınav aşamaları aşağıda belirtilmiş olup, sınavlara başvuru şartlarını taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar katılacaktır.

Yazılı sınav

Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri

Fiziki değerlendirme

Fiziki yeterlilik testi

Mülakat

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri