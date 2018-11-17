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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.11.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

MSB uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl sorgulanır?

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MSB uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) kuvvet komutanlıkları bünyesine yapılacak uzman erbaş alımına yönelik başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılmasının yanı sıra seçim aşamalarına dair bilgiler de adaylarla paylaşıldı. İşte, MSB uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

MSB uzman erbaş alımı sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Sonuç sorgulama sayfasının erişime açılmasıyla birlikte adaylar T.C kimlik numaraları ile sonuçlara ulaşabiliyorlar. İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve detaylar

Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları "2018 Yılı Uzman Erbaş Temini" kapsamında 19 Kasım - 12 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday başvuruları değerlendirilmiştir. (26 ve 27 Kasım 2018 tarihlerinde sınav planlanmamıştır.)

Başvuruda bulunan adaylardan Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 1500m koşu), Mülakat, Uygulama Sınavları, Yüzme Sınavları (Sadece Mayın Harbi Dalgıcı tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Mayın Harbi Dalgıcı tercihi olan adayların yüzme testi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

ç. Adaylar, uygulama sınavı olan her tercih için ayrı sınava gireceklerdir.

d. Seçim aşaması faaliyetleri 1-2 gün sürebilecektir.

e. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

4. Adayların sınavlara gelirken, Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile beraber e-devlet şifrelerini de getirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında sınavlar süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır.

 

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