MSB uzman erbaş alımı | 2018 MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş temini duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı, 2018 yılı için istihdam edilecek uzman erbaş alımları için seçim aşaması duyurusunu açıkladı. MSB, 2 Nisan-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlandığının bilgisini duyurdu. İşte, 2018 MSB KKK uzman erbaş alımı hakkında merak edilenler

MSB'nin yayınladığı duyuruda; "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 Yılı Uzman Erbaş Temini kapsamında 02 Nisan-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAV TARİHLERİ

Uzman Onbaşı sınavları 02 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihlerinde, Uzman Çavuş sınavları ise 14 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda hazır bulunacaklardır.

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MSB UZMAN ERBAŞ SEÇİM AŞAMASI

Bakanlığın açıklamasına göre seçim aşaması şöyle olacaktır; Yazılı sınav, Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamaları. Ayrıca "Fiziki Yeterlilik Testi" için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri de adaylardan istendi. Bakanlık yaptığı duyuruda seçim aşamalarının 1 gün süreceğini de vurguladı.

Adaylardan gelirken, başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getirmeleri ve belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri duyuruda önemle belirtildi.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2018 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ DUYURUSU