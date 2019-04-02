MSB, 'usule aykırı' demişti... İşte İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinin perde arkası

Hakan Çelik şu bilgileri paylaştı:

"Bana ulaşan yeni bilgili ilk defa CNN Türk ekranından paylaşıyorum. Sayın İmamoğlu, ailesi ve ailesinden bazı temsilcilerle beraber, İBB Belediye Başkanı sıfatıyla Anıtkabir'i ziyaret etme isteğini Anıtkabir Komutanlığı'na iletmiş.

Protokol amaçlı tüm ziyaretler Türkiye'nin her tarafından Anıtkabir Komutanlığı'na iletiliyor. Anıtkabir tüm vatandaşlara açık ama, çelenk koymak ve protokol hüviyeti taşıyan bir heyetle gidilmesi halinde önceden Anıtkabir Komutanlığı'na bilgi verilmesi zorunlu.

Anıtkabir Komutanlığı ise bu yönde bir talep ulaşınca YSK tarafından henüz bu yönde açıklanmış resmi karar olmadığından, ziyaretin bu çerçevede yapılmasının mümkün olmadığını Ekrem İmamoğlu'na iletmiş.

Bunun üzerine Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, benim edindiğim bilgilere göre, CHP'li bir heyet ile bu ziyareti gerçekleştirme kararı almışlar. Ve büyük bir topluluk halinde Anıtkabir'e gelip, yine çelenk koyup, Anıtkabir Defterine Anıtkabir Komutanlığı'nın mümkün olmayacaktır demesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kullanarak Anıtkabir Özel Defteri'ne imzayı bu şekilde atınca MSB'den bu açıklama geldi.

MSB'nin bu açıklamayı yapma nedeni Anıtkabir Defteri'ne bu şekilde YSK kararı henüz yoktur, bu şekilde imza atılamaz denmesine rağmen başka bir heyetle gelmek suretiyle deftere aynı ifadenin kullanılması bir fiili durum yaratılmıştır, Anıtkabir Komutanlığı'nın bilgisi ve rızası dışında bir fiili durum söz konusu olmuştur" açıklaması ulaştı. Ve MSB'nin de buna istinaden uygun olmamıştır, usule aykırı bir durum söz konusu olmuştur açıklaması geldi.

Haberin detayı bu. Özetlemek gerekirse Anıtkabir Komutanlığı'nın bilgisi ve rızası dışında Anıtkabir Defteri'ne böyle bir ifade düşülmüş oldu Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili açıklamasının nedeni bu.

Çünkü ilk başvurularında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla biz bu ziyareti gerçekleştirmek istiyoruz. Saygı duruşunda bulunmak istiyoruz" denmiş ve Anıtkabir Komutanlığı da "Bu sıfatla gelmek mümkün değildir. Çünkü YSK'nın bu yönde açıklanmış kararı kesinleşmiş durumda değildir" yönünde bir tutumu olmuş. Ve bunun üzerine CHP'liler, sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket edenler ve İmamoğlu, "O halde biz de CHP'li bir heyetle gelelim, bu ziyareti o şekilde gerçekleştirelim" demişler, onun üzerine bu ziyaret gerçekleşmiş. Buraya kadar bir sorun yok, ziyaretin gerçekleştirilmesinde. Ama Anıtkabir Defteri'ne o ifadenin yazılması, kullanılması 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesinin kullanılması bir fiili durum yaratıldı komutanlığın bilgisi ve rızası dışında deniyor. Anıtkabir Komutanlığı'nın değerlendirmesi bu yönde.