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ANKARA, (DHA)
18.12.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

MSB: Terör örgütü Resulayn'da 1 sivili katletti, 26 kişiyi yaraladı

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MSB: Terör örgütü Resulayn'da 1 sivili katletti, 26 kişiyi yaraladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Resulayn kentinde düzenlediği bombalı araç saldırısında 1 sivili katlettiğini, 26 sivili de yaraladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Resulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı" denildi.


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