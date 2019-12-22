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DHA
22.12.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

MSB: Tel Abyad'da yol kontrol noktası inşası tamamlandı

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MSB: Tel Abyad'da yol kontrol noktası inşası tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin Tel Abyad kenti Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktası inşasının tamamlandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için büyük önem taşıyan yol kontrol noktalarının yapımına devam ediyor. Mehmetçiklerimiz son olarak Tel Abyad’ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı" denildi.

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