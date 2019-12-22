MSB: Tel Abyad'da yol kontrol noktası inşası tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için büyük önem taşıyan yol kontrol noktalarının yapımına devam ediyor. Mehmetçiklerimiz son olarak Tel Abyad’ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı" denildi.