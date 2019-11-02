MSB: Tel-Abyad'da PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti" denildi.
Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/bMz3PU599C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2019
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