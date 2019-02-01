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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB (Milli Savunma Bakanlığı), sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 21 Aralık’ta sona ermişti. MSB bünyesinde personel olmak için başvuruda bulunan binlerce kişi şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlıktan yeni bir açıklama geldi mi? İşte, MSB sözleşmeli personel alımında son durum

Milli Savunma Bakanlığı’nın 523 sözleşmeli personel istihdamı için süreç devam ediyor. Söz konusu istihdam için başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapıldı. Farklı branşlar için başvuruda bulunan adaylar şimdi sonuçları bekliyor. başvuru kılavuzunda sonuçların açıklanacağı tarih de yer alıyordu.Milli Savunma Bakanlığı’nın 523 sözleşmeli personel istihdamı için süreç devam ediyor. Söz konusu istihdam için başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapıldı. Farklı branşlar için başvuruda bulunan adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Başvuru kılavuzunda sonuçların açıklanacağı tarih de yer alıyordu. Peki, takvime göre MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 

.2018 yılı açıktan sözleşmeli personel temini faaliyet takviminde, başvurusu kabul edilerek sınavlar için çağrılacak adayların isim listesinin 21 Ocak’tan sonra erişime açılacağı bildirilmişti. Takvimde yer alan tarihin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı ancak sonuç tarihiyle ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi.

Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır? 

(1) Adayların nihai değerlendirmesi mülakat sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Mülakat sınavında kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir. 

(3) Yapılan sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 

(4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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