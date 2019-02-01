Milli Savunma Bakanlığı’nın 523 sözleşmeli personel istihdamı için süreç devam ediyor. Söz konusu istihdam için başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapıldı. Farklı branşlar için başvuruda bulunan adaylar şimdi sonuçları bekliyor. başvuru kılavuzunda sonuçların açıklanacağı tarih de yer alıyordu.Milli Savunma Bakanlığı’nın 523 sözleşmeli personel istihdamı için süreç devam ediyor. Söz konusu istihdam için başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapıldı. Farklı branşlar için başvuruda bulunan adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Başvuru kılavuzunda sonuçların açıklanacağı tarih de yer alıyordu. Peki, takvime göre MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

.2018 yılı açıktan sözleşmeli personel temini faaliyet takviminde, başvurusu kabul edilerek sınavlar için çağrılacak adayların isim listesinin 21 Ocak’tan sonra erişime açılacağı bildirilmişti. Takvimde yer alan tarihin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı ancak sonuç tarihiyle ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi.



Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adayların nihai değerlendirmesi mülakat sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Mülakat sınavında kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

(3) Yapılan sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



(4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.