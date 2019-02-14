MSB sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı'nın 19 Kasım-21 Aralık tarih aralığında gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımı başvuru sürecinin ardından gözler sonuç aşamasına çevrilmişti. Bakanlığın resmi internet sitesi ve MSB'nin duyurular bölümünü günlük olarak takip eden adaylar, sonuçlara dair herhangi bir detay yer almaması dolayısıyla internet üzerinden MSB personel alımı başvuru sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, MSB'nin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
Milli Savunma Bakanlığı, bünyesine yapacağı 523 sözleşmeli personel alımı için aldığı başvurunun ardından sonuçlara kilitlendi. Açıktan gerçekleşecek olan sözleşmeli personel alımının son başvurusunu 21 Aralık 2018 tarihinde tamamlayan adaylar, 21 Ocak tarihi itibariyle çağrılmayı bekliyor. Peki, MSB sözleşmeli personel alımı için başvuru sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, o detaylar
MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
21 Ocak 2019 tarihi itibariyle yayımlanması beklenen MSB sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları hakkında henüz bir gelişme yaşanmadı.
Bakanlığın sonuçlar hakkında herhangi bir açıklama yapması halinde detaylar haberimize eklenecektir.
Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Mülakat sınavında asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle