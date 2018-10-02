MSB sözleşmeli er alımı ile Kara Deniz ve Hava Kuvvetlerinde istihdam alanı açıyor
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sözleşmeli er alımı ile görev almak isteyen vatandaşlar için süreç devam ediyor. 25 yaşını bitirmemiş adayların başvuruda bulunabileceği sözleşmeli er alımı için eğitim şartı ise en az ilköğretim mezunu olmak olacak. İşte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak isteyen vatandaşların araştırdığı sözleşmeli er alımı başvuru detayları
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri içerisinde sözleşmeli er olarak görev almak isteyen vatandaşlar, 26 Kasım tarihine kadar başvurularını sürdürebilecek. Peki, Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı başvuru işlemi nasıl yapılacak? İşte, vatandaşların sorguladığı merak edilen bazı detaylar
BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
En az ilköğretim mezunlarının başvurabileceği sözleşmeli er pozisyonu için yaş şartı ise 25 olacak. 01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar ilana başvurabilecek. Adaylar aynı anda iç komutanlık için de başvuruda bulunabilecek.
Adaylar Kara, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerini başvuru formunda belirtecek (mutlaka tercih yapılacaktır)
Sınavlarda başarılı olan adaylar başvuru formunda belirttikleri tercih sırası (ilave yetenek sahibi adayların tercih sırası dikkate alınmayabilecektir), sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması ve kontenjana göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak,
Kara, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.
DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN KILAVUZU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir.
Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-3’te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
SEÇİM AŞAMALARI NELER OLACAK?
Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.
(1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
(2) Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo oranlarının TABLO-2’e göre kontrolü),
(3) Fiziki yeterlilik testi (TABLO-5, TABLO-6),
(4) Mülakat,
(5) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.
Sınav hakkında tüm detaylar için yukarıda yer alan kılavuza tıklamanız yeterli olacaktır.
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