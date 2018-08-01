MSB sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları için araştırmalar devam ediyor. 2 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak fiziki sınavların ardından MSÜ kesin sonuçları açıklanacak. Adaylar, kabul edilip edilmedikleri MSB’nin (Milli Savunma Bakanlığı) resmi sayfasından görüntüleyebilecek. Peki, MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi fiziki sınavları devam ediyor ancak sonuç araştırmaları günler öncesinden başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı, 18 Mart 2018'de yapılmış, tercih sonuçları 21 Haziran’da açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının açıklanması ardından ikinci seçim süreci başlamıştı. Peki, fiziki sınavların ardından MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ 2018 İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar, sonuçların resmen açıklanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorgulama yapabilecek. Sonuçların ardından kayıt telaşı başlayacak. Okullara kayıtlar 13 Ağustos tarihinde alınmaya başlanacak. Bu sebeple sonuçların 11-12 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri
Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.
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