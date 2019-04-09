MSB son dakika duyurdu! Kırmızı listedeki Mehmet Soysüren öldürüldü...
MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla, PKK'nın kırmızı listedeki elebaşılarından Mehmet Soysüren'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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