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DHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

MSB: Sivilleri hedef alan EYP imha edildi

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MSB: Sivilleri hedef alan EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce bir evin girişine tuzaklanan anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: Sivilleri hedef alan EYP imha edildi

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