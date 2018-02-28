MSB sivil memur alımı başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak?

MSB sivil memur alımı başvuru sonuçları, birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. On binlerce kişinin başvuruda bulunduğu MSB sivil memur alımı sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, resmi kılavuzda bilgisi verilen sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki, MSB sivil memur alımı başvuru sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, ön başvuru detaylarını merak eden vatandaşlar için bazı bilgiler

MSB SİVİL MEMUR ALIMI ÖNBAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 396 personel alımının sonuçları beklenmeye devam ediliyor. Başvuru sürecinde yayımlanan kılavuzda, 26 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilen MSB sivil memur alımı sonuçları için tarih, MSB'nin değerlendirme durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Bakanlık tarafından süreç hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER EVRAKLARINI GÖNDERECEK

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 12 Mart 2018 tarihine kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara’da bulunduracaklardır. (12 Mart 2018 tarihinden sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.

KPSS SIRALAMASINA GÖRE ÇAĞRILACAK

Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.

UYGULAMALI SINAV NASIL YAPILACAK?

Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.

Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına gireceklerdir.

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

MÜLAKAT SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

DEĞERLENDİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.