MSB şehit sorgulama ekranı E Devlet üzerinden açıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesi üzerinden bir süredir hizmet veren şehit sorgulama sistemi, E Devlet sistemi üzerine entegre edildi. E Devlet soy ağacı sorgulama ekranından edinilen bilgilerin ardından birçok vatandaşın rağbet ettiği MSB şehit bilgisi sorgulama sistemi, bakanlığın sitesinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle duraklatılmıştı. Peki, MSB şehit bilgisi sorgulama sistemi E Devlet üzerinden nasıl kullanılabilecek? İşte detaylar

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açtığı ve bir süre sonra yoğunluk nedeniyle durdurduğu şehit bilgisi sorgulama ekranı, E Devlet sistemi içerisine dahil edildi. 1853 - 1928 yılları arasında şehit düşen kişilerin bilgilerinin yer aldığı sisteme ad-soyad yazılarak ulaşılabiliyor. Sistemde yer alan savaş kayıtları ise şu şekilde; Kırım Savaşı (1853 - 1856)

• Osmanlı - Rus Savaşı (1877 - 1878 / 93 Harbi)

• Osmanlı - Yunan Savaşı (1897)

• Trablusgarp Savaşı (1911)

• Balkan Savaşları (1912 - 1913)

• Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)

• Kurtuluş Savaşı (1919 - 1922) E-DEVLET ŞEHİT BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ