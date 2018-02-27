MSB şehit sorgulama ekranı E Devlet üzerinden açıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açtığı ve bir süre sonra yoğunluk nedeniyle durdurduğu şehit bilgisi sorgulama ekranı, E Devlet sistemi içerisine dahil edildi. 1853 - 1928 yılları arasında şehit düşen kişilerin bilgilerinin yer aldığı sisteme ad-soyad yazılarak ulaşılabiliyor. Sistemde yer alan savaş kayıtları ise şu şekilde;
Kırım Savaşı (1853 - 1856)
• Osmanlı - Rus Savaşı (1877 - 1878 / 93 Harbi)
• Osmanlı - Yunan Savaşı (1897)
• Trablusgarp Savaşı (1911)
• Balkan Savaşları (1912 - 1913)
• Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)
• Kurtuluş Savaşı (1919 - 1922)