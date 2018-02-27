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    MSB şehit sorgulama ekranı E Devlet üzerinden açıldı

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesi üzerinden bir süredir hizmet veren şehit sorgulama sistemi, E Devlet sistemi üzerine entegre edildi. E Devlet soy ağacı sorgulama ekranından edinilen bilgilerin ardından birçok vatandaşın rağbet ettiği MSB şehit bilgisi sorgulama sistemi, bakanlığın sitesinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle duraklatılmıştı. Peki, MSB şehit bilgisi sorgulama sistemi E Devlet üzerinden nasıl kullanılabilecek? İşte detaylar

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açtığı ve bir süre sonra yoğunluk nedeniyle durdurduğu şehit bilgisi sorgulama ekranı, E Devlet sistemi içerisine dahil edildi. 1853 - 1928 yılları arasında şehit düşen kişilerin bilgilerinin yer aldığı sisteme ad-soyad yazılarak ulaşılabiliyor. Sistemde yer alan savaş kayıtları ise şu şekilde;

    Kırım Savaşı (1853 - 1856)
    • Osmanlı - Rus Savaşı (1877 - 1878 / 93 Harbi)
    • Osmanlı - Yunan Savaşı (1897)
    • Trablusgarp Savaşı (1911)
    • Balkan Savaşları (1912 - 1913)
    • Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)
    • Kurtuluş Savaşı (1919 - 1922)

    E-DEVLET ŞEHİT BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: msb şehit sorgulama , msb şehit sorgulama ekranı , son dakika
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