MSB, Sarıkamış şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.
Bakanlık, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
'Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz' notu ile paylaşılan videoda, bölgeden ve Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi.
Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2020
🇹🇷 pic.twitter.com/nudJ7GZY6x
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle