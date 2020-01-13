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DHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 18:40,Son Güncelleme:/

MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı

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MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Resulayn Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldı" denildi.

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