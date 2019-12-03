MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaÅŸayabiliyor
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin baskÄ± ve zulÃ¼mle dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±, kiliseleri karargah haline getirdiÄŸi Rasulayn'da, herkesin dinini Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸabildiÄŸini bildirdi.Â Â Â Â Â
BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin baskÄ± ve zulÃ¼mle dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±, kiliseleri karargah haline getirdiÄŸi Rasulayn'da, "SÃ¼ryani kardeÅŸlerimiz gibi artÄ±k herkes dinini Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸayabiliyor" ifadelerine yer verilen ve SÃ¼ryani bir vatandaÅŸÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± video paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
TÃ¼rkiye'den geÃ§iÅŸ yaparken terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG tarafÄ±ndan 26 MayÄ±s 2016'da tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Suriyeli, "KamÄ±ÅŸlÄ±'nÄ±n Cerkim bÃ¶lgesinde, Rasulayn'da ve Tel Temir'de PKK tarafÄ±ndan tutuklandÄ±m. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bÃ¶lge halklarÄ±nÄ±, bÃ¶lge insanlarÄ±nÄ± ve bÃ¶lgedeki tÃ¼m kesimleri yerinden etti. Bu Ã¶rgÃ¼t medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi propagandasÄ±nÄ± yaymaktaydÄ±, bu sÃ¶zler bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir oyunudur." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â
Ã–rgÃ¼tÃ¼n, bÃ¶lge halklarÄ±na ÅŸiddet, Ã¶ldÃ¼rme ve iÅŸkence dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey yaÅŸatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SÃ¼ryani vatandaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â
"TÃ¼m haklarÄ± sadece kendilerine aitti. Bu bÃ¶lgeden bu Ã¶rgÃ¼t temizlenmiÅŸtir. Åžunu bilmelisiniz ki bu Ã¶rgÃ¼t Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemleri kullanarak TÃ¼rk topraklarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini ihlal etmek iÃ§in herkesimden insanlarÄ± toplamaktadÄ±r.Â Â Â Â Â
Biz Hristiyanlar olarak Asuri kÃ¶ylerden, Ã¼lkemizden bu sahte medya yoluyla gÃ¶Ã§ ettirildik. Medya yoluyla buraya gelecek iyi niyetli bÃ¶lge insanlarÄ±nÄ± toprak sahibi yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemekteydiler. Fakat net olarak sonunda bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n BatÄ±'nÄ±n kuklasÄ±ndan ibaret olduÄŸunu anladÄ±k. Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kaos ve korku yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk devletini hedef aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPGâ€™nin baskÄ± ve zulÃ¼mle dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±, kiliseleri karargah haline getirdiÄŸi #Rasulaynâ€™da, SÃ¼ryani kardeÅŸlerimiz gibi artÄ±k herkes dinini Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸayabiliyor. pic.twitter.com/VFZvhVfR0kâ€” T.C. MillÃ® Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (@tcsavunma) December 3, 2019
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