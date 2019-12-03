MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriMSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaÅŸayabiliyor
GeriGÃ¼ndem MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaÅŸayabiliyor      
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
ANKARA (AA)
03.12.2019 - 16:56, Son GÃ¼ncelleme:

MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaÅŸayabiliyor      

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaÅŸayabiliyor      

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin baskÄ± ve zulÃ¼mle dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±, kiliseleri karargah haline getirdiÄŸi Rasulayn'da, herkesin dinini Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸabildiÄŸini bildirdi.Â Â Â Â Â

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin baskÄ± ve zulÃ¼mle dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±, kiliseleri karargah haline getirdiÄŸi Rasulayn'da, "SÃ¼ryani kardeÅŸlerimiz gibi artÄ±k herkes dinini Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸayabiliyor" ifadelerine yer verilen ve SÃ¼ryani bir vatandaÅŸÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± video paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

TÃ¼rkiye'den geÃ§iÅŸ yaparken terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG tarafÄ±ndan 26 MayÄ±s 2016'da tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Suriyeli, "KamÄ±ÅŸlÄ±'nÄ±n Cerkim bÃ¶lgesinde, Rasulayn'da ve Tel Temir'de PKK tarafÄ±ndan tutuklandÄ±m. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bÃ¶lge halklarÄ±nÄ±, bÃ¶lge insanlarÄ±nÄ± ve bÃ¶lgedeki tÃ¼m kesimleri yerinden etti. Bu Ã¶rgÃ¼t medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi propagandasÄ±nÄ± yaymaktaydÄ±, bu sÃ¶zler bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir oyunudur." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â 

Ã–rgÃ¼tÃ¼n, bÃ¶lge halklarÄ±na ÅŸiddet, Ã¶ldÃ¼rme ve iÅŸkence dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey yaÅŸatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SÃ¼ryani vatandaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â 

"TÃ¼m haklarÄ± sadece kendilerine aitti. Bu bÃ¶lgeden bu Ã¶rgÃ¼t temizlenmiÅŸtir. Åžunu bilmelisiniz ki bu Ã¶rgÃ¼t Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemleri kullanarak TÃ¼rk topraklarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini ihlal etmek iÃ§in herkesimden insanlarÄ± toplamaktadÄ±r.Â Â Â Â Â 

Biz Hristiyanlar olarak Asuri kÃ¶ylerden, Ã¼lkemizden bu sahte medya yoluyla gÃ¶Ã§ ettirildik. Medya yoluyla buraya gelecek iyi niyetli bÃ¶lge insanlarÄ±nÄ± toprak sahibi yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemekteydiler. Fakat net olarak sonunda bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n BatÄ±'nÄ±n kuklasÄ±ndan ibaret olduÄŸunu anladÄ±k. Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kaos ve korku yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk devletini hedef aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle