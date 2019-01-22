MSB Pertem subay ön başvuru sonuçları açıklamasını erişime açtı!

Milli Savunma Bakanlığı subay ön başvuru sonuçları için beklenen duyuru gerçekleştirildi. Birçok sınıftan alım yapacağını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, subay temini için ön başvuruları geçtiğimiz aylarda kabul etmişti. İşte, MSB ön başvuru sonuçları ve bazı bilgiler

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MÜLAKAT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Milli Savunma Bakanlığı 2018 Yılı Muvazzaf Subay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Aralık 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.



Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacak.



Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip tercihi olanlar) sınavları 26 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 27 Aralık 2018 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacak.



Beden Eğitimi Öğretmeni, Deniz Piyade, Harita Mühendisi ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da girecek. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacak.



Erkek adaylarda; başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar (başvuru sayısı kontenjanın 20 katının altında olduğundan), bayan adaylarda; sınıf bazında kontenjanların 20 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Sınıf bazında bayan adayların sınav çağrısı için belirlenen baraj puanları tabloda belirtilmiştir.

SINIFLAR BARAJ PUANI İKMAL, MALİYE ve PERSONEL 75,24 ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 68,24 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 73,28 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 66,18 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 71,80

Seçim Aşamaları;

Birinci Gün : Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi (Tüm Adaylar için)

İkinci Gün : Yüzme Sınavları (Beden Eğitimi ve Deniz Piyade tercihi olan adaylar için)

Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için)

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için)

Üçüncü Gün : Beden Eğitimi Öğretmenleri için ilave Fiziki Yeterlilik Testi

Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.



Yüzme testi MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.



Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır.



Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır.



Adaylar sınavlara gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.



Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.



Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.



Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.



Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.



Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.