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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

MSB Pertem subay ön başvuru sonuçları açıklamasını erişime açtı!

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MSB Pertem subay ön başvuru sonuçları açıklamasını erişime açtı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Başkanlığı üzerinden yayımladığı subay temini ön başvurularının ardından sonuçları erişime açtı. Peki, MSB subay ön başvuru sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, sonraki aşamalar hakkında bazı bilgiler ve ön başvuru sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı subay ön başvuru sonuçları için beklenen duyuru gerçekleştirildi. Birçok sınıftan alım yapacağını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, subay temini için ön başvuruları geçtiğimiz aylarda kabul etmişti. İşte, MSB ön başvuru sonuçları ve bazı bilgiler

MSB ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜLAKAT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Milli Savunma Bakanlığı 2018 Yılı Muvazzaf Subay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Aralık 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacak.

Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip tercihi olanlar) sınavları 26 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 27 Aralık 2018 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacak.

Beden Eğitimi Öğretmeni, Deniz Piyade, Harita Mühendisi ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da girecek. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacak.

 Erkek adaylarda; başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar (başvuru sayısı kontenjanın 20 katının altında olduğundan), bayan adaylarda; sınıf bazında kontenjanların 20 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Sınıf bazında bayan adayların sınav çağrısı için belirlenen baraj puanları tabloda belirtilmiştir.

SINIFLAR

  BARAJ PUANI

İKMAL, MALİYE ve PERSONEL

75,24

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 

 68,24

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

73,28

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ  

 66,18

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 

 71,80

Seçim Aşamaları;
Birinci Gün     : Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi (Tüm Adaylar için)
İkinci Gün     : Yüzme Sınavları (Beden Eğitimi ve Deniz Piyade tercihi olan adaylar için) 
   Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için)
   Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için)
Üçüncü Gün     :  Beden Eğitimi Öğretmenleri için ilave Fiziki Yeterlilik Testi 

Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Yüzme testi MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir. 

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır.
 
Adaylar sınavlara gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

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