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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Günü belli mi?

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MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Günü belli mi?

MSB'nin 22 Kasım tarihinde sona eren personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Astsubay alımı için müracaatları toplayan Milli Savunma Bakanlığı, ön değerlendirmeleri tamamlayıp erişime açacak. Peki, MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSB personel alımı sonuçları hakkında bazı bilgiler

MSB personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Bünyesine yapacağı astsubay alımı için süreci 22 Kasım tarihine kadar devam ettiren bakanlık, değerlendirmeleri sürdürüyor. Peki, MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruları 22 Kasım tarihinde sona eren Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı ön başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülmektedir.

Herhangi bir gelişme yaşanması halinde haberimize eklenecektir.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacaktır.

MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Günü belli mi

Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

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