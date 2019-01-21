MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Günü belli mi?
MSB'nin 22 Kasım tarihinde sona eren personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Astsubay alımı için müracaatları toplayan Milli Savunma Bakanlığı, ön değerlendirmeleri tamamlayıp erişime açacak. Peki, MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSB personel alımı sonuçları hakkında bazı bilgiler
MSB personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Bünyesine yapacağı astsubay alımı için süreci 22 Kasım tarihine kadar devam ettiren bakanlık, değerlendirmeleri sürdürüyor. Peki, MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruları 22 Kasım tarihinde sona eren Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı ön başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülmektedir.
Herhangi bir gelişme yaşanması halinde haberimize eklenecektir.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacaktır.
Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.
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