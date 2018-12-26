MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak 523 sözleşmeli personel için başvurular 21 Aralık'ta tamamlandı. Gözler şimdi değerlendirmenin tamamlanacağı ve sonuçların MSB tarafından açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB personel alımı kapsamında; Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Fizik Mühendisi, Makine Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi ve birkaç mühendislik branşında daha bakanlık bünyesine alımlar yapılacak. 19 Kasım'da başlayan başvurular geçtiğimiz günlerde bitti. Öte yandan yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların açıklanacağı tarih de yer alıyordu. İşte, MSB'nin sonuçları açıklayacağı tarih...
Söz konusu istihdam için başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapıldı. 21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Mülakat sınavında asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
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