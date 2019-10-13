MSB paylaştı! Teslim olan terörist örgütün gerçek yüzünü anlattı...
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan YPG/PKK'lı bir teröristin itiraflarını yayınladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fıratın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı" başlığı bir görüntü paylaştı. Mehmetçiğe sığınan söz konusu genç, ifadesinde, "Köyden Haseke’ye babamın tedavisi için gidiyorduk, PKK terör örgütü mensupları yolda önümüzü kestiler, ’Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz’ dediler ve beni zorla aralarına aldılar" dedi.
Bakanlık Twitter hesabından, Fırat’ın doğusunda başarıyla süren Barış Pınarı Harek?tı kapsamında teslim olanlardan birininÿgörüntüsünüÿpaylaştı. "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fıratın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı" başlığı ile paylaşılan görüntüde Mehmetçiğe sığınanın anlattıkları,ÿörgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. İfadede anlatılanlar şöyle:
"Köyden Haseke’ye babamın tedavisi için gidiyorduk, PKK terör örgütü mensupları yolda önümüzü kestiler, ’Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz’ dediler ve beni zorla aralarına aldılar. Beni Resulayn’a götürüp bana silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra girdiği vakit kendimi Türk askerlerine teslim ettim. Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi bir muamele uyguladı. Bizi yedirip içirdiler. PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum, gelsinler ve kendilerini Türk askerine teslim etsinler."
24 TERÖRİST TESLİM OLDU
Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
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