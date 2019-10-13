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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

MSB paylaştı! Teslim olan terörist örgütün gerçek yüzünü anlattı...

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan YPG/PKK'lı bir teröristin itiraflarını yayınladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fıratın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı" başlığı bir görüntü paylaştı. Mehmetçiğe sığınan söz konusu genç, ifadesinde, "Köyden Haseke’ye babamın tedavisi için gidiyorduk, PKK terör örgütü mensupları yolda önümüzü kestiler, ’Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz’ dediler ve beni zorla aralarına aldılar" dedi.

Bakanlık Twitter hesabından, Fırat’ın doğusunda başarıyla süren Barış Pınarı Harek?tı kapsamında teslim olanlardan birininÿgörüntüsünüÿpaylaştı. "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fıratın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı" başlığı ile paylaşılan görüntüde Mehmetçiğe sığınanın anlattıkları,ÿörgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. İfadede anlatılanlar şöyle:

"Köyden Haseke’ye babamın tedavisi için gidiyorduk, PKK terör örgütü mensupları yolda önümüzü kestiler, ’Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz’ dediler ve beni zorla aralarına aldılar. Beni Resulayn’a götürüp bana silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra girdiği vakit kendimi Türk askerlerine teslim ettim. Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi bir muamele uyguladı. Bizi yedirip içirdiler. PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum, gelsinler ve kendilerini Türk askerine teslim etsinler."


MSB paylaştı Teslim olan terörist örgütün gerçek yüzünü anlattı...

24 TERÖRİST TESLİM OLDU

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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