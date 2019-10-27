MSB: Operasyon öncesi bilgi alışverişi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığından, ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuna uygun davranıldığı bildirildi.
Bakanlıktan, ABD'nin "DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini" duyurduğu İdlib'deki operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklama şu şekilde:
1- ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.
2- ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.
3- ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.
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