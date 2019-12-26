MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
GeriGündem MSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
26.12.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

MSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Müsellim Geçidi'nde tespit edilen botta bulunan 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TGC) Kuşadası karakol gemimiz tarafından, Müsellim Geçidi'nde içinde 40 kişi bulunan bir düzensiz göçmen botu tespit edilmiş ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek kurtarılmaları sağlanmıştır" denildi.

MSB: Müsellim Geçidinde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle