MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su, elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG’nin karargâh olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor" denildi.