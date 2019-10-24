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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)
24.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

MSB: Harekat bölgesinde 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi

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MSB: Harekat bölgesinde 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, şu ana kadar 40 mayın ile 227 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini, teröristlerce inşa edilen tünellerin tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, düzenlediği basın toplantısında, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili bilgi verdi.

Yarbay Aktop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, komando birliklerinin nezaretinde, dün yabancı basın mensuplarının katılımıyla 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde basın turu düzenlendiğini söyledi. Aktop, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm harekatlarda olduğu gibi 'Barış Pınarı Harekatı' alanında da sivillere, tarihi, kültürel ve dini yapılara ve çevreye zarar verilmediğinin basın mensuplarınca yerinde görüldüğünü kaydetti. Yarbay Aktop, tur kapsamında, Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristlerce boşaltılan hapishanenin de incelendiğini söyledi.

'HAYATIN NORMALE DÖNMESİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR'

'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Yarbay Aktop, "Bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmektedir.

Bu faaliyet çok detaylı ve son derece hassas bir çalışma gerektirmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 40 mayın, 227 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir.

Özellikle meskun mahallerde terör örgütü unsurlarınca inşa edilmiş ve şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makineleriyle kullanılmaz hale getirilmektedir.

Kontrolü sağlanan mahallerde devletin diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir" dedi. 

'ÇALIŞMALAR RUS MUHATAPLARLA DEVAM EDİYOR'

Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınında bölge halkına ekmek dağıtıldığını, tesis edilen ilk yardım istasyonunda başta çocuklar olmak üzere bölge halkına sağlık desteği verildiğini belirtti. Aktop, "Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir.

22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir.

'Barış Pınarı Harekatı'nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğin yanında olan aziz milletimize şükranlarımız sunuyoruz" diye konuştu. 

'TSK ENVANTERİNDE BU SİLAH YOK'

Öte yandan güvenlik kaynakları, yabancı basında çıkan, bölgede 'beyaz fosfor' mermisinin kullanıldığı iddiasını reddederek, TSK'nın envanterinde bu silahın olmadığını belirtti. Kaynaklar ayrıca harekat bölgesinde arama- tarama faaliyetlerinin devam ettiğini, terörist unsurların bulunduğu takdirde meşru müdafaa hakkı kullanılarak, imha edileceğini kaydetti. 

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