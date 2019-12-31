MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' denildi.



Paylaşılan görüntüde ise Barış Pınarı Harekâtı, Doğu Akdeniz ve yurt içinde görev yapan askerlerin mesajlarına yer verilerek, vatandaşların yeni yılı kutlandı.





Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için; karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz. #GörevimizinBaşındayız#YeniYılınızKutluOlsun🇹🇷 pic.twitter.com/t7pVaGVgNg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 31 Aralık 2019