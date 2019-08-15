MSB duyurmuÅŸtu: ABD'li korgeneral geldi
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Korgeneral Stephen Twitty, Suriyeâ€™nin kuzeyinde gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi AkÃ§akaleâ€™ye geldi. 3â€™Ã¼ncÃ¼ Hudut Taburuna gelen Twitty, beraberindeki heyetle birlikte sÄ±nÄ±rda inceleme yaptÄ±.Â
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Korgeneral Stephen Twitty, Suriyeâ€™nin kuzeyinde gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi AkÃ§akaleâ€™ye geldi. 3â€™Ã¼ncÃ¼ Hudut Taburuna gelen Twitty, MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. Bir sÃ¼re burada bekleyen Twitty, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte sÄ±nÄ±r hattÄ±nda incelemede bulundu. Eski ve yeni gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± bÃ¶lgelerini inceleyen Twitty, konvoy eÅŸliÄŸinde ÅžanlÄ±urfaâ€™ya geri dÃ¶ndÃ¼.Â
MSB DUYURMUÅžTU
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sabah saatlerinde ÅŸu aÃ§Ä±klama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±:
1. ABD ile koordineli bir ÅŸekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan GÃ¼venli BÃ¶lge kapsamÄ±nda; ÅžanlÄ±urfa'da kurulacak MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezinin faaliyete geÃ§irilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edilmektedir.
2. BugÃ¼n, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Korgeneral Stephen Twitty baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD askerÃ® heyeti, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyareti mÃ¼teakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgiliÂ koordine faaliyetinde bulunmak Ã¼zere ÅžanlÄ±urfaâ€™ya intikal edecektir.
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