MSB duyurdu: Teröristler El Bab'da 4 sivili yaraladı
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin El Bab'da masum sivilleri hedef aldığını duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki huzur ortamına kasteden YPG/PKK'lı teröristler, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı."
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