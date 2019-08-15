MSB duyurdu! ÅžanlÄ±urfaâ€™ya önemli ziyaretâ€¦
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Korgeneral Stephen Twitty baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki askeri heyetin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretin ardÄ±ndan MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezi ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak Ã¼zere ÅžanlÄ±urfa'ya gideceÄŸi bildirildiÂ Â Â Â Â
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Korgeneral Stephen Twitty baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki askeri heyet, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretin ardÄ±ndan ÅžanlÄ±urfa'ya gidecek.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan GÃ¼venli BÃ¶lge kapsamÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'da kurulacak MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geÃ§irilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edildiÄŸi kaydedildi.Â Â Â Â Â
AÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Korgeneral Stephen Twitty baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyareti mÃ¼teakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgiliÂ koordine faaliyetinde bulunmak Ã¼zere ÅžanlÄ±urfa'ya intikal edecektir." ifadeleri yer aldÄ±.
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